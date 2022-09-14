Стали известны данные о застрелившем родственников сотруднике дагестанского МВД

Застреливший родственников сотрудник дагестанского МВД накануне поссорился с супругой

Стали известны данные о сотруднике дагестанской полиции, застрелившем родственников. 52-летний россиянин, который застрелил отца и сестру бывшей супруги, работал в должности временно исполняющего обязанности начальника экспертно-криминалистического центра. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 52-летний Магомед И. накануне поссорился с супругой из-за детей. Когда он заступил на дежурство и получил табельный пистолет Макарова, то вскоре поехал с оружием к бывшей жене. Он убил ее сестру и отца, после чего совершил суицид.

Предполагается, что семья бывшей жены была против встреч мужчины с родными детьми. Также предварительно известно, что все произошло на глазах бывшей супруги фигуранта: она стала свидетельницей преступления.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейский застрелил отца и сестру бывшей жены, после чего совершил суицид. Преступление было совершено в Буйнакске: мужчину и его дочь сотрудник МВД убил из табельного оружия.