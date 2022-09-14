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Сотрудник МВД застрелил отца и сестру бывшей супруги и совершил суицид

В Дагестане сотрудник МВД застрелил отца и сестру бывшей жены и совершил суицид

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Дагестане полицейский застрелил отца и сестру бывшей жены, после чего совершил суицид. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает «АиФ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в городе Буйнакск. Отмечается, что мужчину и его дочь сотрудник МВД убил из табельного оружия.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

13 сентября сообщалось, что СКР завершил расследование дела об убийстве двумя подростками семьи в Омской области. По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее 35-летней матери, 38-летнего отчима и 10-летней сестры инвалида.

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Елизавета Новикова
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