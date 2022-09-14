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При обстреле ВСУ детсада в Докучаевске пострадали дети

ВСУ нанесли удар по детсаду в Докучаевске, ранения получили четверо детей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад на улице Ватутина в городе Докучаевске в Донбассе. При обстреле была ранена женщина. Об этом в среду, 14 сентября, сообщается в Telegram Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале уточнил, что всего пострадали семь человек, из них трое взрослых и четверо детей возрастом два года, четыре и пять лет.

Уточняется, что украинские военнослужащие с позиций в Новомихайловке нанесли удар по жилым кварталам города с применением артиллерии НАТО калибром 155-миллиметров.

Ранее 12 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии.

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Варвара Кошечкина
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