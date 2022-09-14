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В ДНР сообщили об уничтожении украинских диверсантов на марьинском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил об уничтожении украинских диверсантов на марьинском направлении

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась выдвинуться к позициям союзных сил на марьинском направлении. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, благодаря ответному огню украинская диверсионная группа была частично уничтожена, а частично была вынуждена отступить.

Глава ДНР также добавил, что в Песках и Первомайском ситуация остается стабильной. «Попыток [наступления] противник за последние сутки не предпринимал», — уточнил он.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ дважды за сутки предпринимали попытки прорыва на горловском направлении, однако им это не удалось.

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Алевтина Запольская
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