В ДНР сообщили об уничтожении украинских диверсантов на марьинском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил об уничтожении украинских диверсантов на марьинском направлении

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась выдвинуться к позициям союзных сил на марьинском направлении. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, благодаря ответному огню украинская диверсионная группа была частично уничтожена, а частично была вынуждена отступить.

Глава ДНР также добавил, что в Песках и Первомайском ситуация остается стабильной. «Попыток [наступления] противник за последние сутки не предпринимал», — уточнил он.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ дважды за сутки предпринимали попытки прорыва на горловском направлении, однако им это не удалось.