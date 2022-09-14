Чиновники лишили шанса сдать ЕГЭ тяжелобольного российского отличника

В России предложили сдать ЕГЭ письменно отличнику со СМА, который не может держать ручку

В Калининграде чиновники предложили россиянину со спинальной мышечной атрофией (СМА), который не может держать ручку и писать, сдать ЕГЭ письменно. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Мальчик сдал ОГЭ на пятерки, в школе учился на отлично. После окончания он хотел поступать в Балтийский федеральный университет имени Канта.

Подросток выбрал четыре предмета: русский язык, обществознание, информатику и математику. Сам записывать ответы он не может, поэтому его семья обратилась в Минпросвещения с просьбой разрешить сдавать экзамен с ассистентом, который будет делать записи.

Местные чиновники не вошли в положение тяжелобольного мальчика. По их словам, существует регламент, который нельзя поменять. Однако, отмечает Baza, уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко пояснила, что практика записи ответов ассистентом существует, так как подобным образом уже поступали в одном из российских регионов.

Ранее Тверской районный суд Москвы отказал в получении бесплатного лекарства от СМА 33-летнему доценту кафедры истории театра и кино, специалисту по истории музыкального театра, преподавателю историко-филологического факультета РГГУ Петру Воротынцеву.

СМА является генетическим нервно-мышечным заболеванием, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к постоянно нарастающей мышечной слабости, которая начинается с мышц ног и всего тела. После заболевание доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.