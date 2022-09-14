Еврокомиссия решила сократить финансирование Венгрии из-за коррупции

Bloomberg: ЕК может рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует сократить финансирование Венгрии из-за опасений, связанных с коррупцией в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом решении сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

По информации агентства, ЕК выдвинет соответствующую инициативу 18 сентября. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение трех месяцев. Отмечается, что для вступления указанного плана в силу необходимо, чтобы за него было отдано квалифицированное большинство голосов.

Bloomberg пишет, что Венгрия стала первой страной, правительство которой подверглось расследованию в соответствии с новыми правилами, которые позволяют ЕС наказывать страны, подрывающие его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила несколько месяцев на расследование коррупционных схем в кабмине Орбана.

Ранее стало известно, что власти Венгрии распорядились создать в стране независимый орган для борьбы с коррупцией, а также поручили создать систему оценки госзакупок. Издание Nepszava писало, что нововведения связаны с претензиями Еврокомиссии к Будапешту и желанием Орбана получить материальную поддержку от Брюсселя.