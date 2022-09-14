Россиянам назвали способы не лишиться жилья в Европе

Эксперты рассказали, как платить за жилье в Европе в условиях санкций

В условиях санкций россиянам стало сложнее оплачивать содержание жилья в Европе. В беседе с «РБК» эксперты назвали способы платить за недвижимость, чтобы не лишиться ее.

Основной сложностью содержания жилья за границей стали переводы из российского банка в иностранный. По словам партнера Intermark Real Estate Ирины Мошевой, даже не попавшие под санкции банки могут долго переводить SWIFT-платежи на счета россиян в Европе. Кроме того, существуют комиссии, а некоторые переводы отклоняют.

Теперь недвижимость проще оплачивать тем, у кого есть незаблокированный счет в европейском банке. Эксперты советуют открыть счет за рубежом, однако сделать это возможно только при личном присутствии, а для поездки нужна шенгенская виза. Другой вариант — открыть счет в банке дружественной страны и проводить платежи через него. Вопрос также решается через посредников — резидентов Европы, с помощью международных систем денежных переводов или управляющих компаний, с которыми можно договориться.

В августе вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций. По его словам, граждане больше не смогут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России.