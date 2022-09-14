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Стало известно о последствиях обстрела российского села со стороны Украины

Гладков: жертв и пострадавших в результате обстрела села Красный Хутор со стороны ВСУ нет

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела села Красный Хутор со стороны Украины жертв и пострадавших нет. О последствиях атаки рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор. Выехал на место. (...) Разрушения есть в трех домовладениях. Часть жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым», — написал он.

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По его словам, на месте находятся представители оперативны служб, администрация российского поселка, а также районная администрация. Они организуют вывоз жителей в пункты временного размещения «до стабилизации ситуации», отметил Гладков.

Об обстреле села Красный Хутор Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно ранее 14 сентября. Сообщалось, что глава Белгородского района организовал вывоз жителей на безопасное расстояние.

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Евгения Куликова
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