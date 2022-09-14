Индия будет расширять поставки в Россию

Индия изучает возможность расширения поставок разных товаров в Россию

Индия изучает возможность расширения поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов, заявил посол России в Индии Денис Алипов РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у российского бизнеса растет интерес к Индии, также и индийские компании заинтересованы в освободившихся нишах на рынке РФ.

«Заметна активизация со стороны банковского сектора и регионов — Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Мордовия, Рязань, сибирские и дальневосточные субъекты федерации. Прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский – высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов», — пояснил посол.

На данный момент, товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост. По мнению Алипова, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов.

Также посол отметил, что Индия не присоединилась к антироссийским нелегитимным санкциям Запада.

Ранее власти Индии выразили скептицизм к идее Запада установить потолок цен на импорт российской нефти.

