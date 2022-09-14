Мать и двое детей получили травмы из-за падения аттракциона в парке развлечений
Мать и двое детей получили травмы позвоночника из-за падения аттракциона в парке развлечений в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом сообщает The Mirror.
Инцидент произошел, когда женщина и двое детей 12 и 4 лет катались на аттракционе «космический корабль». Семью пристегнули к креслам, и они начали медленно подниматься вверх. Внезапно аттракцион сорвался и упал на землю.
На место происшествия были вызваны службы спасения. Пострадавших доставили в больницу с травмами позвоночника. Сообщается, что одному из детей может потребоваться операция.
Парк развлечений закрыли для выяснения причин аварии. Помимо сломанного, планируется проверить и другие аттракционы.
Ранее сообщалось, что в Германии 57-летняя женщина упала с аттракциона и разбилась. Женщина выпала из сиденья движущихся американских горок в городском парке, находясь на высоте восьми метров.