Мать и двое детей получили травмы из-за падения аттракциона в парке развлечений

В Бразилии в парке развлечений упал аттракцион, женщина и двое детей получили травмы

Мать и двое детей получили травмы позвоночника из-за падения аттракциона в парке развлечений в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел, когда женщина и двое детей 12 и 4 лет катались на аттракционе «космический корабль». Семью пристегнули к креслам, и они начали медленно подниматься вверх. Внезапно аттракцион сорвался и упал на землю.

На место происшествия были вызваны службы спасения. Пострадавших доставили в больницу с травмами позвоночника. Сообщается, что одному из детей может потребоваться операция.

Парк развлечений закрыли для выяснения причин аварии. Помимо сломанного, планируется проверить и другие аттракционы.

Ранее сообщалось, что в Германии 57-летняя женщина упала с аттракциона и разбилась. Женщина выпала из сиденья движущихся американских горок в городском парке, находясь на высоте восьми метров.

