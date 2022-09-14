Трамп боялся мести Ирана за убийство Сулеймани при ракетном обстреле США

Журналисты рассказали, что Трамп боялся мести после убийства США генерала Сулеймани

Бывший президент США Дональд Трамп боялся мести и возможного покушения со стороны Ирана, после того как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде при ракетном обстреле со стороны США. О страхе Трампа пишут авторы книги «Разделитель: Трамп в Белом доме, 2017-2021» журналисты Питер Бейкер и Сьюзан Глассер, копия есть у The Guardian.

Отмечается, что в июне 2019-го Трамп согласился на ракетный удар по Ирану, но в последнюю минуту отменил его, объяснив, что в противном случае погибли бы 150 человек, и он не готов пойти на это. По словам Трампа, Иран сбил американский беспилотник, и никто не погиб, так что ответ США был бы несоразмерным.

Однако шесть месяцев спустя Трамп санкционировал удар по командиру элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. «Он [Сулеймани] был плохим парнем. Он был кровожадным террористом, и он больше не террорист. Он мертв», — заявил бывший американский лидер.

Бейкер и Глассер сообщают, что Трамп и его советники рассматривали возможность новых ударов, но отказались от этой затеи, потому что подходил к концу президентский срок Трампа. «На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что боится, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он был бы в большей безопасности», — написали журналисты.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство генерала и обязательно ответит им должным образом.