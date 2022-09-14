Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп боялся мести Ирана за убийство Сулеймани при ракетном обстреле США

Журналисты рассказали, что Трамп боялся мести после убийства США генерала Сулеймани

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп боялся мести и возможного покушения со стороны Ирана, после того как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде при ракетном обстреле со стороны США. О страхе Трампа пишут авторы книги «Разделитель: Трамп в Белом доме, 2017-2021» журналисты Питер Бейкер и Сьюзан Глассер, копия есть у The Guardian.

Отмечается, что в июне 2019-го Трамп согласился на ракетный удар по Ирану, но в последнюю минуту отменил его, объяснив, что в противном случае погибли бы 150 человек, и он не готов пойти на это. По словам Трампа, Иран сбил американский беспилотник, и никто не погиб, так что ответ США был бы несоразмерным.

Однако шесть месяцев спустя Трамп санкционировал удар по командиру элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. «Он [Сулеймани] был плохим парнем. Он был кровожадным террористом, и он больше не террорист. Он мертв», — заявил бывший американский лидер.

Материалы по теме:
Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Перерождение демократииСкандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
13 января 2021
США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
США нанесли ракетный удар по ИракуВо время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
3 января 2020

Бейкер и Глассер сообщают, что Трамп и его советники рассматривали возможность новых ударов, но отказались от этой затеи, потому что подходил к концу президентский срок Трампа. «На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что боится, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он был бы в большей безопасности», — написали журналисты.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство генерала и обязательно ответит им должным образом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
КПРФ отреагировала на сообщения о письме Зюганова Путину по поводу Кадырова
Трамп боялся мести Ирана за убийство Сулеймани при ракетном обстреле США
Убившую насильника американку обязали выплатить 150 тысяч долларов
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел
Появились кадры разрушений в российском селе после обстрела ВСУ
Глава МИД Франции призвала Россию и Украину к диалогу
Раскрыт механизм заражения вызывающим менингит грибком
Афганистан и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах на границе
Пропавшую шесть лет назад кошку нашли в 500 метрах от дома
Центр Херсона остался без электричества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.