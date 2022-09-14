Институт развития интернета поддержит грантами региональные СМИ
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. Средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат стопроцентное авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.
Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя — не более 500 тысяч рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года. Участвовать смогут СМИ из всех регионов РФ за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года.
«Мы проанализировали конкурсные заявки и выяснили, что многие хорошие проекты, поданные от региональных СМИ, не прошли отбор в силу высокой конкуренции. Мы открываем специальный конкурс грантов, чтобы скорректировать ситуацию и помочь региональным СМИ получить поддержку качественных проектов. Для нас важно давать равные возможности создателям контента и талантливым авторам по всей стране», — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Тематические линии конкурса аналогичны тематическим направлениям Конкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.
Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.
В этом году это второе распределение грантов от ИРИ — ранее поддержку получили победители конкурса в рамках Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание», где ИРИ выступил генеральным партнером.