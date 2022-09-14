Институт развития интернета поддержит грантами региональные СМИ

АНО «ИРИ» проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. Средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат стопроцентное авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя — не более 500 тысяч рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года. Участвовать смогут СМИ из всех регионов РФ за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года.

«Мы проанализировали конкурсные заявки и выяснили, что многие хорошие проекты, поданные от региональных СМИ, не прошли отбор в силу высокой конкуренции. Мы открываем специальный конкурс грантов, чтобы скорректировать ситуацию и помочь региональным СМИ получить поддержку качественных проектов. Для нас важно давать равные возможности создателям контента и талантливым авторам по всей стране», — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Тематические линии конкурса аналогичны тематическим направлениям Конкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.

Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.

В этом году это второе распределение грантов от ИРИ — ранее поддержку получили победители конкурса в рамках Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание», где ИРИ выступил генеральным партнером.

