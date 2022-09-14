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Институт развития интернета поддержит грантами региональные СМИ

АНО «ИРИ» проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. Средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат стопроцентное авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя — не более 500 тысяч рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года. Участвовать смогут СМИ из всех регионов РФ за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года.

«Мы проанализировали конкурсные заявки и выяснили, что многие хорошие проекты, поданные от региональных СМИ, не прошли отбор в силу высокой конкуренции. Мы открываем специальный конкурс грантов, чтобы скорректировать ситуацию и помочь региональным СМИ получить поддержку качественных проектов. Для нас важно давать равные возможности создателям контента и талантливым авторам по всей стране», — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Тематические линии конкурса аналогичны тематическим направлениям Конкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.

Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.

В этом году это второе распределение грантов от ИРИ — ранее поддержку получили победители конкурса в рамках Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание», где ИРИ выступил генеральным партнером.

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Татьяна Романова
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