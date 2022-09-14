Работу ресторана Моргенштерна приостановили на 90 суток

Тверской суд приостановил работу ресторана «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна на 90 суток

Тверской суд Москвы признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований ресторан рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Кайф и точка». Об этом сообщает ТАСС.

«ООО "Кайф" признано виновным в административных правонарушениях по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"), его деятельность приостановлена на 90 суток», — заявили в суде.

Также указывается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, поводом для приостановки послужили выявленные прокуратурой серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В июне Моргенштерн заявлял, что планирует закрыть ресторан в центре Москвы из-за «давления», а также по причине того, что он и его команда «по каким-то непонятным причинам» проиграли очередной суд.