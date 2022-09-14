Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Работу ресторана Моргенштерна приостановили на 90 суток

Тверской суд приостановил работу ресторана «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна на 90 суток

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тверской суд Москвы признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований ресторан рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Кайф и точка». Об этом сообщает ТАСС.

«ООО "Кайф" признано виновным в административных правонарушениях по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"), его деятельность приостановлена на 90 суток», — заявили в суде.

Также указывается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, поводом для приостановки послужили выявленные прокуратурой серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В июне Моргенштерн заявлял, что планирует закрыть ресторан в центре Москвы из-за «давления», а также по причине того, что он и его команда «по каким-то непонятным причинам» проиграли очередной суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
В Румынии начались учения НАТО Justice Eagle
США работают над ужесточением антироссийских санкций
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем инфекциям
Госдеп прокомментировал вопрос обмена заключенными с Россией
Боец «Вагнера» рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск
Стало известно о роли Месси в конфликте между Мбаппе и Неймаром
Глава ЛНР заявил о попытках Киева «затащить» НАТО на Украину
В Финляндии допустили полный запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам
Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.