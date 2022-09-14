В Таджикистане сообщили о гибели пограничников при обстреле со стороны Киргизии

В Исфаре заявили о гибели таджикистанских пограничников при обстреле со стороны Киргизии

При минометном обстреле со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, еще шесть были ранены. Об этом сообщили в администрации таджикистанского приграничного города Исфара, передает РИА Новости.

По данным городской администрации, огонь был открыт по таджикистанскому погранотряду «Кех». Отмечается, что в результате осколочные ранения также получили шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела.

Как заявил собеседник агентства, часть раненых доставили в больницу села Ворух, а получивших тяжелые ранения — в городскую больницу Исфары.

Утром 14 сентября стало известно о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана. По версии киргизской стороны, таджикистанский погранотряд «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» занял боевые позиции «на неописанном участке госграницы», а на требования покинуть территорию открыл огонь, спровоцировав киргизских пограничников на аналогичные ответные меры.

Таджикистан, в свою очередь, обвинил Киргизию в беспричинном обстреле своей погранзаставы с помощью минометов.