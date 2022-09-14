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В Краснодаре пройдет ярмарка «Хлеб да соль»

В Краснодаре с 16 по 25 сентября будет проходить гастрономическая ярмарка «Хлеб да соль»

Фото: Unsplash

В Краснодаре в честь Дня города с 16 по 25 сентября заработает ярмарка «Хлеб да соль». Об этом пишет «КП Кубань».

Гастрономическое мероприятие пройдет с 10:00 до 23:00 на Пушкинской площади. «На территории ярмарки будет работать ресторанный дворик. Гости смогут попробовать интересные блюда, такие как мясные деликатесы, медовая продукция, грибы и ягоды», — сообщили в пресс-службе администрации города.

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Кроме того, в рамках праздника будет организована концертная программа — с творческими номерами выступят кубанские танцевальные коллективы. За музыкальное сопровождение будут отвечать кавер — группа «Сандали», фолк — группа «Берега», а также группы «Fellini» и «Народный драйв».

Любой желающий сможет попробовать свои силы в танцевальных мастер-классах. Самые активные получат призы от ведущего, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Санкт-ПетербургМосква и Сочи названы самыми популярными российскими городами для бронирования гостиниц в летний период. Популярностью также пользовались Казань, Нижний Новгород и Краснодар.

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Валентина Процкова
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