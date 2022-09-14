Светлана Лобода заявила об отмене концертов в Германии

Светлана Лобода заявила о срыве концертов в Германии из-за ошибок организаторов

39-летняя исполнительница Светлана Лобода заявила о том, что вынуждена перенести свой гастрольный тур по городам Германии, который должен был состояться в поддержку Украины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Певица отметила, что на приобретенных поклонниками билетах медиапартнером был указан Первый канал, что является ошибкой. Лобода подчеркнула, что ответственность за перенос концертов лежит на организаторах, а также заявила, что выступит только тогда, когда все билеты с неправильно указанной информацией будут заменены.

«Поклонники только что прислали видео приобретенных билетов на мои концерты в Германии в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером Первый канал, что не соответствует действительности. Приношу свои извинения поклонникам», — сообщила артистка.

В начале сентября Светлана Лобода заявила, что не вернется в Россию с концертами даже за «атомные» деньги.

20 апреля стало известно, что певице запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего Лобода анонсировала туры по городам Европы и США.