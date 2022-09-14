Россияне перестали покупать люксовые машины

Автостат: в августе рынок люксовых автомобилей в России упал на 82%

В августе продажи люксовых автомобилей упали, рынок рухнул на 82 процента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Автостата». За прошлый месяц россияне купили всего 17 автомобилей этого сегмента.

По оценкам аналитиков, уже четвертый месяц подряд объемы реализации роскошных автомобилей не превышают двух десятков единиц. Лучше всего было в феврале, когда купили 80 автомобилей. В августе же россияне приобрели семь новых автомобилей Rolls-Royce, по три — Bentley и Lamborghini, 2 Ferrari, по одному — Aurus и Maserati, не было куплено ни одного автомобиля бренда Aston Martin. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в сегменте люксовых машин введенными санкциями против России: производители практически перестали привозить такие машины в страну, ограничение поставок предметов роскоши заложено в объявленных санкциях.

При этом, в целом российский авторынок начал восстанавливаться. Сейчас это происходит за счет льготного кредитования — государство субсидирует займы, стимулируя спрос на отечественные автомобили. Если доля Lada на рынке в июле составляла 29,2 процента, то по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1 процента. В лидерах рынка среди иномарок продолжает держаться Kia.

Еще на российском рынке растет доля китайских машин: в июле она составила 24,3 процента. Самой популярной китайской маркой в июле стал кроссовер Geely Coolray, таких автомобилей было продано 1219 экземпляров. На втором месте оказался Haval Jolion, после него большим спросом у россиян пользовались две модели Chery — Tiggo 7 PRO и Tiggo 4.