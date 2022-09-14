Афганистан и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах на границе

ABC News: Афганистан и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Правительства Афганистана и Пакистана обвинили друг друга в обстрелах, которые произошли на границе двух стран. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации правительства талибов (члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России), пакистанские пограничники открыли огонь в ответ на требования афганских силовиков прекратить строительство контрольно-пропускного пункта в приграничной зоне.

В свою очередь, пакистанская сторона утверждает, что в бою с талибами пограничники потеряли убитыми троих человек. По данным Пакистана, атака боевиков пришлась на пограничный пост в районе провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее стало известно, что пограничная служба Ирана изъяла 1,4 тонны наркотиков в районе города Сераван, расположенного на границе с Пакистаном и Афганистаном. «Контрабандисты, намеревавшиеся ввезти в страну наркотики на двух автомобилях, начали стрелять по ним [пограничникам], а те открыли ответный огонь», — рассказал глава службы Ахмад Али Годарзи.