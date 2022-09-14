На Украине предложили выпускать мужчин за границу при соблюдении одного условия

В Раде предложили выпускать мужчин за границу, если они финансово поддержат ВСУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект под номером 8029 о внесении изменений в порядок выезда граждан из страны. Он предлагает разрешить выезд за границу военнообязанным мужчинам в период военного положения, если они финансово поддержат Вооруженные силы (ВСУ). Соответствующий документ размещен на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке говорится, что «законопроект призван поспособствовать оптимизации действий в особый период». Он должен будет помочь укрепить экономику и обороноспособность Украины.

Предполагается, что военнообязанным разрешат покидать страну при наличии счета в одном из госбанков Украины с гарантированным взносом на него пяти не облагаемых налогом минимумов доходов (сейчас это 13 тысяч гривен, или около 352 долларов). Средства, равные налогам с минимальной зарплаты, ежемесячно будут перечисляться на специальный счет для сбора средств в поддержку украинских войск.

Парламентарии предлагают брать с мужчин расписку о добровольной уплате взносов ВСУ.

15 августа стало известно, что Верховная Рада продлила военное положение на 90 суток, до 21 ноября 2022 года.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения.

