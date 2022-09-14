Опрос немцев показал уровень удовлетворения работой Шольца

Forsa: работой канцлера ФРГ Олафа Шольца довольны 35 процентов жителей Германии

Работой канцлера ФРГ Олафа Шольца довольны 35 процентов жителей Германии. Такие данные приводит телеканал N-TV со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Forsa.

Немецкое правительство столкнулось с длинным списком проблем, в который, в частности, вошли инфляция и российская спецоперация на Украине. Между тем удовлетворенность работой канцлера и ключевых министров его кабинета среди граждан неоднозначна, отмечает телеканал.

Главой правительства оказались довольны только 35 процентов респондентов, в то время как 62 процента опрошенных заявили, что не очень или совсем не удовлетворены его работой. Для сравнения: в начале июля рейтинг одобрения Шольца составлял 45 процентов. Только сторонники партии политика (71 процент) удовлетворены его работой.

Рейтинг одобрения главы МИД Германии Анналены Бербок оказался выше и составил 47 процентов, работой министра экономики Роберта Хабека удовлетворены 40 процентов респондентов. Однако еще большее неодобрение среди немцев вызывает министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт: только 22 процента граждан согласны с политикой главы оборонного ведомства.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что 71 процент жителей Германии ожидает ухудшения положения в ближайшие пять лет и настроен на длительный экономический кризис. Кроме того, 58 процентов участников опроса оценивают экономическое положение как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.