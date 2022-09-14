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Врач рассказала о плюсах оральных контрацептивов

Акушер-гинеколог Филатова: оральные контрацептивы защищают от развития рака яичников

Фото: Cesar Borges / globallookpress.com

Оральные гормональные контрацептивы защищают от рака яичников и матки, а также помогают женщинам выглядеть лучше, рассказала акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие плюсы этого вида контрацепции.

По словам Филатовой, гормональные контрацептивы — один из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности. Чаще всего их назначают для контрацепции, но эти лекарственные препараты можно использовать и с другими целями.

Врач отметила, что оральные контрацептивы делают менструацию менее болезненной и обильной, облегчают предменструальный синдром, дают возможность корректировать сроки наступления следующего цикла, а самое главное — являются профилактикой развития рака яичников и матки, а также колоректального рака.

С помощью оральных гормональных контрацептивов можно отодвигать менструацию, начав прием следующей упаковки без перерыва

Мария Филатоваакушер-гинеколог

Филатова также пояснила, что современные контрацептивы снижают активность роста нежелательных волос. Эти лекарственные препараты даже назначают для лечения гирсутизма — избыточного роста волос на теле у женщин. Однако это лишь временное решение проблемы: если прекратить прием препарата, волосы в большинстве случаев продолжат расти.

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Бытует мнение, что оральные контрацептивы могут вызвать бесплодие. Врач считает, что беспокоиться об этом не нужно: когда женщина принимает противозачаточные средства и не беременеет — это не бесплодие, а контрацепция. Как только прием препарата прекращается, исчезнет и его эффект.

Редко встречается гиперторможение яичников после отмены препаратов, когда овуляция не восстанавливается сама после отмены препарата в течение нескольких месяцев. Обычно это случается с недоедающими женщинами, с теми, у кого есть недостаток веса, и с теми, кто переживает сильный стресс

Мария Филатоваакушер-гинеколог

Это состояние проходит в течение года, если больше есть, особенно белки и жиры, и меньше переживать из-за этого, отметила Филатова. Однако все же стоит обратиться к врачу и исключить другие причины отсутствия месячных, в первую очередь беременность.

Собеседница «Ленты.ру» также рассказала, что контрацептивы могут улучшить состояние кожи при угревой болезни. Но стоит помнить, что это не волшебные безобидные пилюли, а лекарства, основная задача которых — предохранение от нежелательной беременности, напомнила врач.

Ранее гинеколог Виталина Давыдова объяснила причину болей внизу живота у женщин в середине менструального цикла. Она пояснила, что причиной недомогания является овуляторный период, во время которого из яичника выходит созревшая яйцеклетка.

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Вера Владзиевская
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