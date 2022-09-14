Врач рассказала о плюсах оральных контрацептивов
Оральные гормональные контрацептивы защищают от рака яичников и матки, а также помогают женщинам выглядеть лучше, рассказала акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие плюсы этого вида контрацепции.
По словам Филатовой, гормональные контрацептивы — один из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности. Чаще всего их назначают для контрацепции, но эти лекарственные препараты можно использовать и с другими целями.
Врач отметила, что оральные контрацептивы делают менструацию менее болезненной и обильной, облегчают предменструальный синдром, дают возможность корректировать сроки наступления следующего цикла, а самое главное — являются профилактикой развития рака яичников и матки, а также колоректального рака.
С помощью оральных гормональных контрацептивов можно отодвигать менструацию, начав прием следующей упаковки без перерыва
Филатова также пояснила, что современные контрацептивы снижают активность роста нежелательных волос. Эти лекарственные препараты даже назначают для лечения гирсутизма — избыточного роста волос на теле у женщин. Однако это лишь временное решение проблемы: если прекратить прием препарата, волосы в большинстве случаев продолжат расти.
Бытует мнение, что оральные контрацептивы могут вызвать бесплодие. Врач считает, что беспокоиться об этом не нужно: когда женщина принимает противозачаточные средства и не беременеет — это не бесплодие, а контрацепция. Как только прием препарата прекращается, исчезнет и его эффект.
Редко встречается гиперторможение яичников после отмены препаратов, когда овуляция не восстанавливается сама после отмены препарата в течение нескольких месяцев. Обычно это случается с недоедающими женщинами, с теми, у кого есть недостаток веса, и с теми, кто переживает сильный стресс
Это состояние проходит в течение года, если больше есть, особенно белки и жиры, и меньше переживать из-за этого, отметила Филатова. Однако все же стоит обратиться к врачу и исключить другие причины отсутствия месячных, в первую очередь беременность.
Собеседница «Ленты.ру» также рассказала, что контрацептивы могут улучшить состояние кожи при угревой болезни. Но стоит помнить, что это не волшебные безобидные пилюли, а лекарства, основная задача которых — предохранение от нежелательной беременности, напомнила врач.
Ранее гинеколог Виталина Давыдова объяснила причину болей внизу живота у женщин в середине менструального цикла. Она пояснила, что причиной недомогания является овуляторный период, во время которого из яичника выходит созревшая яйцеклетка.