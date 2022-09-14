Премьер-министр Швеции подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Андерссон подаст в отставку 15 сентября

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признала свое поражение на парламентских выборах и в четверг, 15 сентября, подаст в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«Я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса (формирования правительства — прим. «Ленты.ру») перейдет к спикеру и парламенту», — сказала Андерссон.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию. Соединенные Штаты вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.