Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер-министр Швеции подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Андерссон подаст в отставку 15 сентября
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон . Фото: Jessica Gow / Reuters

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признала свое поражение на парламентских выборах и в четверг, 15 сентября, подаст в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«Я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса (формирования правительства — прим. «Ленты.ру») перейдет к спикеру и парламенту», — сказала Андерссон.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию. Соединенные Штаты вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН
Премьер-министр Швеции подаст в отставку
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро
Гутерриш обсудил с Путиным Запорожскую АЭС
Гутерриш призвал ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний
В Армении заявили о практически полном прекращении огня на границе
Российский посол назвал решение энергопроблем в Европе
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.