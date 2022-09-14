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Песков назвал ложью заявления о соглашении между Россией и Украиной в начале СВО

Песков назвал информацию о предварительном соглашении Киева и Москвы неверной

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал совершенно неверными сообщения о том, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в начале специальной военной операции (СВО) на Украине заключил предварительное соглашение с Киевом о невступлении в НАТО, которое было отвергнуто. Его слова передает ТАСС.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники «близкие российскому руководству», заявило, что президент России Владимир Путин якобы отклонил мирное соглашение с украинскими властями, которое рекомендовал Козак.

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — сообщил Песков.

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Кристина Есикова
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