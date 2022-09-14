Названа предварительная причина смерти двухлетнего ребенка в Санкт-Петербурге
Предварительная причина смерти двухлетней девочки после посещения детского сада в Санкт-Петербурге — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Такие данные приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 13 сентября. В ясли-сад во Фрунзенском районе воспитатели вызвали бригаду скорой помощи для госпитализации ребенка, но девочка скончалась, так и не доехав до больницы.
До прибытия врачей помочь воспитаннице пыталась медсестра из другого детского сада, поскольку штатного медработника в учреждении нет. По словам очевидцев, у девочки посинели губы, она потеряла сознание.
Telegram-канал «112» уточняет, что ребенок поступил в детский сад без признаков какого-либо заболевания и имел крепкое здоровье — девочка входила в первую группу по медицинским и физическим показателям.
Точная причина смерти будет определена по результатам экспертизы.