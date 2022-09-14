Россиянина задержали за убийство знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей

В Сочи 30-летнего мужчину задержали за убийство знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей

В Сочи следователь задержал 30-летнего россиянина по подозрению в убийстве 33-летнего мужчины. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 13 сентября россиянин приехал к недостроенному частному дому на Кироваканской улице в селе Верхнеармянское Лоо для того, чтобы встретиться со знакомым. По словам фигуранта, тот был должен ему 30 тысяч рублей, которые отказывался возвращать.

Во время диалога мужчины вновь поссорились. Тогда подозреваемый достал пистолет и выстрелил в голову оппонента, после чего скрылся с места преступления.

На допросе после задержания подозреваемый признал вину. Решается вопрос о помещении его в СИЗО.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего», — добавили в управлении СКР.

Кроме того, следователи назначили ряд экспертиз.