Врач предупредила о неочевидной опасности трещин на пятках

Дерматокосметолог Божок предупредила, что трещины на пятках могут привести к воспалению

Из-за неправильного ортопедического положения стопы на пятках с возрастом начинают образовываться трещины, которые могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, сообщила дерматокосметолог Ольга Божок. В беседе с News.ru она предупредила о неочевидных опасностях этого косметического дефекта.

Врач объяснила, что кожа пяток со временем теряет эластичность и огрубевает, из-за чего под давлением массы тела на ней появляются трещины. Если их не лечить, это может привести к образованию ран, в том числе и довольно глубоких, через которые в организм проникает инфекция. «Так как раны на пятках достаточно глубокие, там моментально начинает распространяться инфекционный процесс, вплоть до обездвиживания, из-за болевых ощущений», — прокомментировала Божок.

Чтобы не допустить воспаления, необходима несложная профилактика состояния ног, продолжила дерматокосметолог. По ее словам, в первую очередь нужно стачивать огрубевшие участки кожи и увлажнять их. Кроме того, следует увеличить в рационе количество продуктов, содержащих витамины А и Е.

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