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В США допустили размещение Киевом ракет около Крыма

Американский генерал Ходжес допустил размещение украинскими войсками ракет около Крыма
Бен Ходжес

Бен Ходжес . Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в беседе с RTVI заявил, что у украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности.

Ходжес не назвал конечную цель контрнаступления украинских сил. «Но есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — сказал он.

Генерал также прокомментировал возможное использование Россией ядерного оружия на Украине. Он считает, что это даст Москве «определенное преимущество в военном смысле», но при этом вовлечет в конфликт Соединенные Штаты.

«И если США должны будут ответить, то, естественно, это будет не ядерный ответ, поскольку важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого ядерного противостояния», — сказал он. По его мнению, американская сторона и без ядерного оружия имеет возможности нанести непоправимый урон армии России.

Ранее New York Times сообщил, что американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на Харьковском направлении. Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами. Это позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни».

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Марина Совина
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