Размещение «Роснефтью» облигаций в юанях назвали знаковым для финансового рынка

Размещение «Роснефтью» облигаций в юанях назвали знаковым для развития финансового рынка

Размещение облигаций «Роснефти», номинированных в китайских юанях — это знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны. Об этом заявили в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов сделки, пишет РИА Новости.

Во вторник, 13 сентября, «Роснефть» собрала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации в китайских юанях с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов юаней и ставку купона на уровне не выше 3,15 процента.

В процессе сбора заявок купонный ориентир был снижен до финального уровня в размере 3,05 процента, а объем размещения увеличен до 15 миллиардов юаней.

«Дебютный выпуск компании в юанях беспрецедентен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю — 130 миллиардов рублей в эквиваленте», — заявили в Газпромбанке.

Также в кредитной организации отметили, что установленные выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях являются новым и ликвидным ориентиром для всех российских заемщиков.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступили «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».

Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, указанная стоимость привлеченных средств «не только ниже стоимости других сопоставимых российских выпусков облигаций, но также ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке Китая с сопоставимыми сроками погашения». «CNPC и PetroChina, крупнейшие нефтегазовые компании Китая, имеют в обращении 18 выпусков облигаций в юанях со сроками погашений с 2024 года. Суммарный объем этих выпусков — 140,5 миллиарда юаней, из которых 109 миллиардов юаней имеют ставку купона не менее 3,45 процента», — говорит эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время базовая процентная ставка по кредитам (LPR, loan prime rate) Народного банка Китая (Центральный банк Китая) сроком на один год составляет 3,65 процента. «Для корпоративного сектора Китая эта ставка является ориентиром стоимости по привлекаемому банковскому финансированию. На протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару США оставался достаточно стабильным. С 2008 года курс китайской национальной валюты держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах США, можно сравнивать между собой. По данным Банка России, средний размер процентной ставки по кредитам сроком свыше года в долларах США, выданных российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 годы, составил 5,14 процента, в первом полугодии 2022 года — 5,59 процента. Таким образом, стоимость привлечения Компанией финансирования через размещения облигаций в юанях более чем в 1,5 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке», — отметил аналитик.