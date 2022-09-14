Минобороны отчиталось о перехвате украинских снарядов HIMARS и «Ольха»

Минобороны России заявило о 26 сбитых украинских HIMARS и семи снарядах «Ольха»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и семь снарядов «Ольха», выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что «Ольху» перехватили в районах населенных пунктов Киселевка, Бургунка и Донецк. HIMARS системы ПВО перехватили в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Старомлиновка, а также около Каховской ГЭС и Антоновского моста.

Ранее Минобороны России отчиталось о сбитых за сутки восьми снарядах HIMARS и «Ольха» в Херсонской области. Также там уточнили, что системам ПВО удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов противника.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).