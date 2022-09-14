В России утвердили механизм для привлечения триллионов рублей

Правительство утвердило новый порядок заключения СЗПК

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили в правительстве.

Таким образом утверждается новый порядок заключения таких соглашений, говорится в публикации. Он разработан после изменения закона о СЗПК, которое обсуждалось еще с конца 2021 года. Тогда сообщалось, что до 2024-го планируется заключить не менее тысячи СЗПК для привлечения 14 триллионов рублей инвестиций.

В кабмине пояснили, что отводят механизму одну из ключевых ролей в «перезапуске инвестиционного цикла»: соглашения предполагают возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности. Уточняется, что бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. «Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. Это упростит возмещение затрат на строительство инфраструктуры», — добавили в правительстве.

Изменения вносятся в соответствии с практикой по заключенным ранее 36 соглашениям на общую сумму инвестиций почти в 1,3 триллиона рублей. Режим СЗПК создан в 2020 году. В его основу положена идея, что заключившие соглашения компании освободят от влияния любых актов, ухудшающих условия реализации инвестпроектов.

