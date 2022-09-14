Рост цен в европейской стране оказался максимальным за 30 лет

Уровень инфляции в Швеции достиг рекордных за 30 лет 9,8 процента

Уровень инфляции в Швеции по итогам августа достиг 9,8 процента в годовом выражении, что оказалось максимумом с 1991 года, пишет Trading Economics со ссылкой на данные Статистического управления страны.

В июле инфляция была 8,5 процента. За последние более чем 30 лет среднегодовой уровень инфляции поднимался настолько только летом 1991 года. Тогда цены на продукты питания и безалкогольные напитки взлетели на 14 процентов.

В августе этого года дополнительное давление на уровень инфляции в европейской стране оказали расходы на жилье и коммунальные услуги, на транспорт, а также траты на отдых и культуру.

Ранее резидент Германского федерального банка (Бундесбанка), Йоахим Нагель предрек рост уровня инфляции в еврозоне — уже в октябре он может превысить 10 процентов. По его словам, нельзя исключать снижения темпов роста экономики и рецессии. При этом он отметил, что стабильные цены в конечном итоге гораздо важнее среднесрочного и долгосрочного роста, а также хороших перспектив.