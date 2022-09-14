Украину сочли хронически несостоятельным государством

Foreign Affairs: Украину не приняли в НАТО из-за хронической несостоятельности государства

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет Foreign Affairs.

По данным издания, в 1990-е годы Соединенные Штаты активно добивались расширения НАТО, несмотря на резкие возражения России.

«Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву», —говорится в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. «Мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки», — заявил он.

