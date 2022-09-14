Боец «Вагнера» рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск артиллерией

Боец группы «Вагнера» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки остановить наступление на Артемовск (Бахмут) с помощью артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бьют артиллерией в основном по Кодеме [село на подходах к Артемовску]. Сами отходят они, закрепляются, оставляют малые группы для удержания [наступления], чтобы было время отойти основным силам их и командирам», — рассказал источник агентства.

Информатор добавил, что несмотря на попытки Киева остановить наступление союзных сил, «вагнеровцы» зашли на окраины Артемовска, закрепились в промышленной зоне и двигаются вперед.

Ранее 14 сентября сообщалось, что бойцы «Вагнера» захватили стратегический укрепрайон ВСУ. Штурм был тяжелым, при входе в населенный пункт бойцы оказались под огнем артиллерии.