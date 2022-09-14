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Власти российского региона сообщили о погибшем в ходе СВО солдате

Власти в Саратовской области сообщили о гибели 22-летнего военнослужащего в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе специальной военной операции России на Украине (СВО) погиб 22-летний военнослужащий, командир взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона. Об этом сообщила администрация Энгельсского района Саратовской области на своем сайте.

«Сегодня в Энгельсе простились с военнослужащим Коржом Владимиром Андреевичем, погибшим в ходе военной спецоперации на территории Украины. Ему было всего 22 года», — говорится в сообщении.

За проявленные в ходе СВО мужество и героизм командование воинской части, где служил солдат, посмертно представило его к награждению орденом Мужества. Администрация района и собрание депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В последний раз Министерство обороны России сообщало официальные данные о потерях российских Вооруженных сил 25 марта. На тот момент стало известно о гибели 1351 военнослужащего и ранениях 3825 военных.

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Никита Абрамов
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