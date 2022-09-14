Развенчан популярный миф об опасности силовых тренировок для фигуры женщины

Фитнес-модель Бондаренко: занятия спортом с отягощением не превратят женщину в бодибилдера

Регулярные занятия спортом на тренажерах с отягощением не превратят женщину в Шварценеггера в юбке, считает фитнес-модель Дарья Бондаренко. В беседе с News.ru она развенчала популярный миф об опасности силовых тренировок для фигуры россиянок.

Эксперт напомнила, что спортивные нагрузки при условии правильной техники выполнения упражнений помогают похудеть, сделать тело подтянутым, улучшить осанку. При этом распространенное утверждение, что занятия «в качалке» превратят женщину в бодибилдера, — это не более чем миф, заявила она.

По словам Бондаренко, даже многолетние интенсивные тренировки пять раз в неделю не сделают женскую фигуру мужеподобной. Такого эффекта нельзя добиться даже при приеме анаболических стероидов, добавила она.

Ранее фитнес-тренер Анна Иванова рассказала об опасностях неправильной осанки. Отеки, сутулость, зажимы в теле и обострение хронических болезней могут стать следствием сколиоза, заявила она.