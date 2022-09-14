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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка с начала пандемии COVID-19 в 2020 году, пишет Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Визит Си в Казахстан открывает его поездку по странам Средней Азии, о которой стало известно 11 сентября. В рамках турне председатель КНР в том числе встретится с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры пройдут на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Мероприятие запланировано на 15-16 сентября, в нем примут участие главы 15 государств.

На саммите ШОС Путин встретится не только с китайским лидером, но и с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

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Елизавета Наумова
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