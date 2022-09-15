Внутренности iPhone 14 Pro Max показали на видео

Внутри iPhone 14 Pro Max нашли спутниковый модуль

Энтузиаст разобрал самый дорогой смартфон Apple нового поколения и показал его внутренности на видео. Ролик доступен на YouTube на канале PBKreviews.

Автор популярного канала, который занимается изучением устройства гаджетов, получил в свое распоряжение новый смартфон Apple. Специалист разобрал девайс на камеру и прокомментировал внутреннее устройство. По словам блогера, на ранних iPhone разборку приходилось начинать с извлечения лотка для сим-карты. Однако так как в американской версии iPhone 14 этот лоток отсутствует, автор просто снял дисплей.

В ролике было сказано, что демонтаж передней панели и других частей не занял много времени — специалисту понадобились пластиковые пластины и набор отверток. На материнской плате блогер нашел элемент, занимающий относительно много место — этот компонент не встречался в других смартфонах Apple. Автор канала PBKreviews предположил, что обнаружил спутниковый модуль, который необходим для обеспечения экстренной связи.

Чтобы добраться до блока с камерами, блогеру пришлось снять материнскую плату, аккумулятор и другие детали. Наиболее заметным изменением в девайсе оказался датчик TrueDepth, который адаптировали под дизайн нового экранного выреза.

Ранее опубликовавшие первые обзоры iPhone 14 журналисты рассказали, что спутниковая связь на смартфонах будет работать для пользователей со всего мира. Однако для этого им нужно находиться в США или Канаде.