Азербайджан обсудил с Пентагоном ситуацию на границе с Арменией

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Пентагоном обострение на границе с Арменией

Глава Минобороны Азербайджана Закин Гасанов и замглавы Пентагона Колин Кол по телефону обсудили обострение на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, возникшую на границе между Азербайджаном и Арменией напряженность, а также текущую ситуацию», — говорится в сообщении.