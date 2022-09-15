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Азербайджан обсудил с Пентагоном ситуацию на границе с Арменией

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Пентагоном обострение на границе с Арменией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Минобороны Азербайджана Закин Гасанов и замглавы Пентагона Колин Кол по телефону обсудили обострение на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, возникшую на границе между Азербайджаном и Арменией напряженность, а также текущую ситуацию», — говорится в сообщении.

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Алевтина Запольская
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