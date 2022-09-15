Разработан перемещающийся по одежде датчик

В Мэрилендском университете представили перемещающегося по одежде робота

Специалисты из Мэрилендского университета (США) представили перемещающийся по одежде датчик, который планируют использовать для измерения физических параметров и упражнений. Результаты работы опубликованы в репозитории arXiv.org.

Существующие подобные устройства — смарт-часы или фитнес-трекеры — могут фиксироваться только на определенном участке тела. Однако во время различных действий оптимальное расположение может меняться. Например, помещение датчика на шее могло бы использоваться для микрофона, чтобы не подносить руку ко рту.

Новая разработка позволяет исключить подобные компромиссы. За счет размещенного на одежде мягкого рельса из силиконового эластомера робот может перемещаться к нужной части тела при различных упражнениях. Технология крепится таким способом, что совершенно не сковывает движения пользователя. Каждые пять сантиметров в рельсе находятся неодимовые магниты, позволяющие роботу контролировать перемещения с помощью датчика Холла.

У устройства два основных назначения: измерение биологических показателей, а также в качестве технологии для вывода, например, строки состояния количества выпитой за день воды.

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