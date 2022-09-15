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Из-за давки на концерте в Гватемале погибли девять человек

Из-за давки на концерте в Гватемале погибли девять человек, еще 20 были ранены

Фото: Luis Echeverria / Reuters

Давка на концерте в городе Кесальтенанго в Гватемале привела к гибели девяти человек, еще 20 посетителей мероприятия были ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт проходил в рамках праздничной ярмарки. Все пострадавшие были доставлены в реанимацию.

20 августа по меньшей мере 29 человек пострадали в результате давки при раздаче образовательной помощи в городе Замбоанга на юге Филиппин. По данным медицинского центра Замбоанги, пострадали двое мужчин и 27 женщин в возрасте от 16 до 58 лет. Они госпитализированы.

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Николай Чигасов
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