Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и попал на видео

В Воронеже мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю школьницу в подъезде дома

В Воронеже мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю школьницу в подъезде жилого дома на Московском проспекте. Видео происшествия опубликовал региональный портал «Мое Online».

На появившихся видеокадрах видно, как россиянин следует за девочкой. В подъезде он обгоняет ее и остается ждать у лифта. Когда школьница оказывается рядом, мужчина нападает на нее. Девочка вырывается, после этого злоумышленник убегает.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

Ранее в Саратовской области мужчина в подъезде жилого дома напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Позднее 34-летний мужчина был задержан следователем.