Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и попал на видео
В Воронеже мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю школьницу в подъезде дома
В Воронеже мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю школьницу в подъезде жилого дома на Московском проспекте. Видео происшествия опубликовал региональный портал «Мое Online».
На появившихся видеокадрах видно, как россиянин следует за девочкой. В подъезде он обгоняет ее и остается ждать у лифта. Когда школьница оказывается рядом, мужчина нападает на нее. Девочка вырывается, после этого злоумышленник убегает.
Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.
Ранее в Саратовской области мужчина в подъезде жилого дома напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Позднее 34-летний мужчина был задержан следователем.