В Европе заявили о нежелании поддерживать Украину

Боррель: часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины

Часть европейского общества не желает более поддерживать Украину, так как нынешний российско-украинский конфликт привел в сильному росту цен в Европе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель газете El Mundo, передает ТАСС.

«Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — считает Боррель. Он также признался, что подобного мнения придерживаются даже некоторые члены и кандидаты на вступление в ЕС.

По словам Борреля, цель ЕС — это постараться сделать Россию «непродуктивной». Он также выразил беспокойство, что силы РФ могут применить на Украине химическое оружие, несмотря на то, что в России неоднократно говорили о необоснованности подобных утверждений.

Верховный представитель ЕС считает, что Европе сейчас «нельзя давать слабины»

«Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — сказал Боррель.

Ранее журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico заявил, что Европа все больше расходится во мнениях относительно того, как далеко нужно зайти, чтобы поддержать Украину в финансовом отношении и продолжать противостояние с Россией.