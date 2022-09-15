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Бывший советник Трампа раскрыл документы о штурме Капитолия

CNN: экс-советник Трампа Медоуз передал Минюсту США документы о штурме Капитолия 2021 года
Марк Медоуз

Марк Медоуз . Фото: Alexander Drago / Reuters

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Марк Медоуз согласился выполнить требования министерства юстиции США и передал ему документы, посвященные штурму Капитолия 6 января 2021 года, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Один информатор телеканала рассказал, что Медоуз передал Минюсту те же данные, которые он направил в Комитет Палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия.

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В 2021 году Медоуз предоставил Комитету Палаты представителей тысячи текстовых сообщений и электронных писем, «прежде чем перестал сотрудничать». Переданная им информация «позволила пролить свет на его отношения в Белом доме, хотя он утаил сотни сообщений, сославшись на привилегии исполнительной власти», отмечает телеканал.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства стал демократ Джо Байден. Десятки людей были задержаны.

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Марина Совина
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