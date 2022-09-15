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В Госдепе рассказали о планах США транспортировать нефть через Каспийское море

Госдеп: США допускают транспортировку нефти Казахстана через Каспийское море

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море, заявил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства, Казахстан допускает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всем мире. «Зарабатывание денег по-умному — это транспортировка через Каспий. Мы активно вовлечены в это обсуждение», — рассказал эксперт о планах Вашингтона.

Американский дипломат отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал своим министрам распоряжение найти альтернативные маршруты поставки энергоресурсов.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует продавать часть своей нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума) в обход России, через азербайджанские трубопроводы.

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Марина Совина
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