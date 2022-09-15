Белый дом призвал Китай прекратить вести дела с Россией

Джон Кирби заявил Китаю, что «не время вести какие-либо дела» с Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал Китай прекратить вести какие-либо дела с Россией. Его слова из интервью телеканалу CNN приводит Reuters.

«Сообщение Китаю — сейчас не время вести какие-либо дела с [президентом России Владимиром] Путиным как обычно», — заявил политик.

Он также пояснил, что в США намерены выяснить, насколько Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, но при этом отметил, что Пекин не оказывает материальную поддержку российской армии и не нарушает санкции против Москвы.

Ранее 15 сентября Кирби сообщил, что власти США решили поставить Украине оружие, необходимое для боев на южном и восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы.