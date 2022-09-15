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На Неделе моды показали кружевное нижнее белье для мужчин

Манекенщик вышел на подиум в кружевных трусах бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: JP Yim / Getty Images

Манекенщик Егор Веннед (Jegor Venned) вышел на подиум в кружевном нижнем белье для мужчин во время показа американского бренда Tom Ford в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Снимки шоу, которое состоялось в среду, 14 сентября, публикует издание Vogue.

Помимо черных кружевных трусов-боксеров в стиле Nudie Suit (покрытые стразами ковбойские наряды) на модели был кожаный жакет и ботинки челси. Дополнили его образ темные очки с вытянутой оправой и наручные часы.

Образы других участников дефиле также составляла открытая и прозрачная одежда: сетчатые футболки, кружевные топы, шифоновые платья. Кроме того, на показе Tom Ford преимущественно фигурировали яркие цвета.

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Журналисты Vogue отметили, что все эти особенности напоминают шоу мировых брендов из прошлого, например, весенний показ итальянского дома Gucci в 2002 году.

Известно, что на мероприятии присутствовали известные личности, такие как певицы Мадонна и Сиара, актер Крис Рок, а также бывший главный редактор Vogue Карин Ройтфельд.

В июне сообщалось, что платья Tom Ford с оголяющими тело вырезами стали популярными у знаменитостей. В одном из таких нарядов поп-певица Дженнифер Лопес появилась на кинофестивале в Нью-Йорке.

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Карина Черных
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