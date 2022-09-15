На Неделе моды показали кружевное нижнее белье для мужчин

Манекенщик вышел на подиум в кружевных трусах бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке

Манекенщик Егор Веннед (Jegor Venned) вышел на подиум в кружевном нижнем белье для мужчин во время показа американского бренда Tom Ford в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Снимки шоу, которое состоялось в среду, 14 сентября, публикует издание Vogue.

Помимо черных кружевных трусов-боксеров в стиле Nudie Suit (покрытые стразами ковбойские наряды) на модели был кожаный жакет и ботинки челси. Дополнили его образ темные очки с вытянутой оправой и наручные часы.

Образы других участников дефиле также составляла открытая и прозрачная одежда: сетчатые футболки, кружевные топы, шифоновые платья. Кроме того, на показе Tom Ford преимущественно фигурировали яркие цвета.

Журналисты Vogue отметили, что все эти особенности напоминают шоу мировых брендов из прошлого, например, весенний показ итальянского дома Gucci в 2002 году.

Известно, что на мероприятии присутствовали известные личности, такие как певицы Мадонна и Сиара, актер Крис Рок, а также бывший главный редактор Vogue Карин Ройтфельд.

В июне сообщалось, что платья Tom Ford с оголяющими тело вырезами стали популярными у знаменитостей. В одном из таких нарядов поп-певица Дженнифер Лопес появилась на кинофестивале в Нью-Йорке.

