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На болотных угодьях обнаружили мощные выбросы парникового метана

Global Biogeochemical Cycles: тропические болота выбрасывают больше метана, чем считалось

Фото: P. Barker

Ученые Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что тропические водно-болотные угодья, на которые приходится примерно пятая часть выбросов мощного парникового газа метана, выбрасывают значительно больше CH4, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Biogeochemical Cycles, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты изучили данные, полученные при аэрофотосъемке метана, выделяемого из водно-болотных угодий в Замбии. Они сосредоточили внимание на трех крупных водно-болотных угодьях страны: Бангвеулу, Кафуэ и Луканга. Для оценки выбросов метана были применены три подхода на каждом участке, в том числе баланс масс в воздухе, ковариация переносимых по воздуху вихрей и атмосферная инверсия.

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Теоретические модели предсказывали выбросы от этих водно-болотных угодий на уровне 0,6-3,9 миллиграмма на квадратный метр в час, однако непосредственные наблюдения исследователей говорят о другом. Наблюдаемые выбросы метана составляли 5-28 миллиграммов на квадратный метр в час, что на порядок выше. Если эти результаты верны для других малоизученных тропических водно-болотных угодий, они показывают, что модели Глобального углеродного проекта значительно недооценивают вклад водно-болотных угодий в мировой атмосферный метан.

Изменение климата может создать цикл обратной связи, в котором увеличение количества осадков и повышение температуры заставят водно-болотные угодья высвобождать еще больше газа. У метана способность создавать парниковый эффект в 80 раз больше, чем у углекислого газа в течение первых 20 лет его пребывания в атмосфере, и на долю CH4 приходится около 30 процентов глобального потепления с доиндустриальных времен.

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Александр Еникеев
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