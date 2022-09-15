Известная актриса купила дом в Голливуде

Актриса Кэри Маллиган купила дом в Лос-Анджелесе за $6,5 млн

Британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильму «Девушка, подающая надежды», купила дом в Лос-Анджелесе. Недвижимость обошлась артистке в 6,5 миллиона долларов (около 388,2 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Объект находится в жилом районе Голливуд Хилс. Он был построен в 1920-х годах и с тех пор прошел масштабную реновацию. Маллиган и ее муж, музыкант Маркус Мамфорд, приобрели дом по скидке в 25 тысяч долларов.

Площадь трехэтажного жилья составляет около 465 квадратных метров. Внутри него четыре спальни и шесть ванных, а также домашний кинотеатр, студия звукозаписи, столовая, кухня и две гостиных, одна из которых с камином, а вторая с выходом на террасу. Помимо основного здания, на участке имеются двухместный гараж, бассейн, терраса с чашей для костра и небольшой кухней.

Ранее в сентябре жилье в Лос-Анджелесе купила бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима. Она заплатила за дом в современном фермерском стиле 12,4 миллиона долларов. В особняке площадью в 697 квадратных метров шесть спален и шесть ванных.