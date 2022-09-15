В Совфеде высказались о возможных перестановках в руководстве Евросоюза

Сенатор Джабаров заявил, что нынешние лидеры стран ЕС могут скоро потерять свои места

Нынешние лидеры стран Европейского Союза (ЕС) могут «скоро потерять свои места». Об этом высказался первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, такое развитие событий «очень даже реально». «Зиму, предположим, там переживут, хотя бы и дровами топить будут. Но потом народ все равно выйдет с выросшими в разы платежками за коммунальные услуги», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что это касается не только канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, но и нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая, как добавил сенатор, «является "транзитным пассажиром" в британской политике».

Ранее стало известно, что совет Евросоюза продлил на полгода (до 15 марта 2023 года) индивидуальные антироссийские санкции, действующие с 2014 года, за «подрыв суверенитета Украины». Там напомнили, что после начала спецоперации страны ЕС значительно усилили давление на Россию.