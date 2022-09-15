В Совфеде высказались о возможных перестановках в руководстве Евросоюза
Нынешние лидеры стран Европейского Союза (ЕС) могут «скоро потерять свои места». Об этом высказался первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».
По словам сенатора, такое развитие событий «очень даже реально». «Зиму, предположим, там переживут, хотя бы и дровами топить будут. Но потом народ все равно выйдет с выросшими в разы платежками за коммунальные услуги», — подчеркнул Джабаров.
Он отметил, что это касается не только канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, но и нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая, как добавил сенатор, «является "транзитным пассажиром" в британской политике».
Ранее стало известно, что совет Евросоюза продлил на полгода (до 15 марта 2023 года) индивидуальные антироссийские санкции, действующие с 2014 года, за «подрыв суверенитета Украины». Там напомнили, что после начала спецоперации страны ЕС значительно усилили давление на Россию.