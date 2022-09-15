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В Великобритании начали собирать подписи о ликвидации титула принца Уэльского

Больше 26 тысяч британцев поддержали петицию о ликвидации титула принца Уэльского

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Великобритании начали собирать подписи о ликвидации титула принца Уэльского на платформе Change.org. Информацию об этом приводит сам сайт.

На данный момент петицию уже поддержали 26 493 человека. Подобная общественная реакция вызвана недавним получением титула принца Уэльского сыном короля Карла III Уильямом. Некоторые жители страны посчитали титул изжившим себя.

«Со времен Лливелина Последнего (последнего независимого правителя Уэльса — прим. «Ленты.ру») и "мятежного" принца Уэльского Оуайна Глиндура, титул носили исключительно англичане как символ господства над Уэльсом. <...> Титул остается оскорблением Уэльса и является символом исторического угнетения. Титул подразумевает, что Уэльс до сих пор является княжеством, что подрывает статус Уэльса как страны», — заявлено в петиции.

9 сентября король Великобритании Карл III сообщил, что его старший сын Уильям примет его титулы герцога Корнуолльского и принца Уэльского. Также было объявлено, что супруга Уильяма, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская.

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Варвара Кузьмина
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